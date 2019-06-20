Легкоатлеты-фаворитовцы завоевали медали первенства Петербурга





Выборжанка Александра Побойкина завоевала золотую медаль на Первенстве Санкт-Петербурга по легкой атлетике в помещении среди юниоров до 20 лет и до 23 лет. Соревнования проходили в минувшие выходные в легкоатлетическом манеже на Крестовском острове. Воспитанница СШОР "Фаворит" Александра Побойкина быстрее всех преодолела дистанцию 60 метров с барьерами. Денис Герасимов стал серебряным призером в толкании ядра.

Подготовили призеров Елена и Алексей Волковы.