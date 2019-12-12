Ледовую арену в Выборге строят с опережением графика

Сама ледовая площадка будет иметь размер 56х26 метров. Также в здании разместятся 4 раздевалки, каждая на 25 человек, хореографический и тренажерный залы.
Александр Матвеев, начальник отдела строительного контроля Управления строительством ЛО
Строительство на данный момент закончено на 48%. Завершены подготовительные работы и общестроительные работы ниже "нуля" - фундаментная плита и плита холодоснабжения. Само здание готово на 90%: сформированы стены, имеется кровля. Ведутся работы по устройству внутренних перегородок, систем теплоснабжения, вентиляции, слаботочных систем. Идет подготовка к отделочным работам.
Ввод крытого катка в эксплуатацию запланирован на октябрь 2020 года. Работы идут даже с опережением графика. Есть вероятность, что строительство ледовой арены будет завершено досрочно.