Ледовую арену в Выборге строят с опережением графика

Строительство крытого катка в составе спортивного комплекса «Выборг» ведется по программе «Развитие спорта в Ленинградской области». Первая очередь - бассейн со спортивным залом – был сдан в эксплуатацию в сентябре 2018 г. А уже в октябре строители приступили к ледовой арене.

Сама ледовая площадка будет иметь размер 56х26 метров. Также в здании разместятся 4 раздевалки, каждая на 25 человек, хореографический и тренажерный залы.

Александр Матвеев, начальник отдела строительного контроля Управления строительством ЛО Строительство на данный момент закончено на 48%. Завершены подготовительные работы и общестроительные работы ниже "нуля" - фундаментная плита и плита холодоснабжения. Само здание готово на 90%: сформированы стены, имеется кровля. Ведутся работы по устройству внутренних перегородок, систем теплоснабжения, вентиляции, слаботочных систем. Идет подготовка к отделочным работам.

Ввод крытого катка в эксплуатацию запланирован на октябрь 2020 года. Работы идут даже с опережением графика. Есть вероятность, что строительство ледовой арены будет завершено досрочно.