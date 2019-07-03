Ледокол «Обь» завершил переход из Выборга в Мурманск





Дизель-электрический ледокол "Обь" ФГУП "Атомфлот" благополучно прибыл в порт приписки Мурманск. Об этом сообщает портал "Российское судоходство". Через несколько дней ледокол отправится к месту работы в акваторию порта Сабетта, где и пройдет первое испытание льдом, толщина которого на сегодня достигла уже 20 сантиметров.

Напомним, ледокол "Обь" был заложен в сентябре 2016 года на стапелях Выборгского судостроительного завода. 18 октября 2019 года состоялось торжественное подписание акта передачи судна заказчику.