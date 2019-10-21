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Сегодня, 16:22

Ледокол "Обь" со стапелей ВСЗ отправится в Арктику

Портовый ледокол "Обь", построенный выборгскими корабелами, передали заказчику. Торжественная церемония состоялась 18 октября. Это долгожданное для многих событие стало итогом долгой и кропотливой работы по созданию уникального в своём роде судна. Построенный по контракту с "Атомфлотом" корабль отправится к берегам порта Сабетта на полуострове Ямал. Там он будет обеспечивать проводку танкеров, перевозящих сжиженный природный газ.

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