Дом культуры в Приморске будет похож на кирху

Строительства нового Дома культуры наконец-то дождались жители Приморска. Это будет грандиозное в масштабах города сооружение площадью 6 тысяч квадратных метров, рассчитанное на ежедневное посещение 700 человек.

Новый Дом культуры Приморску давно был остро необходим. И вот после длительной подготовки и согласования документов, вхождения в программу "Развитие культуры Ленобласти", наконец-то началось строительство. Это будет просторный культурно-досуговый центр.

Дмитрий Моисеев, руководитель проекта компании "Теплосфера" Здесь будет киноконцертный зал вместимостью 300 человек, танцевальный зал на 130 человек, библиотека, помещения для кружков. Общая площадь здания – 6000 м².

Кружки в новом КДЦ откроются и для детей, и для взрослых. Планируется, что ежедневно его будут посещать 700 человек.

Сейчас ведутся работы нулевого цикла: рабочие заливают фундамент второго корпуса здания, на первом - уже возводят монолитные стены. Считается, что монолитная конструкция позволяет выполнять работы своевременно и более качественно.

Кстати, при проектировании культурно-досугового центра учитывались соседство лютеранской кирхи – одной из красивейших на Карельском перешейке - и ее архитектурные особенности.

Евгений Шестаков, глава администрации Приморска С проектировщиками у нас договоренность, чтобы Дом культуры архитектурно был похож на нашу кирху. Например, крышу будут венчать шпили, которые будут говорить о значимости этого здания.

Евгений Шестаков также отметил, что работы идут по графику и администрация Приморска их еженедельно контролирует. По контракту строительство должны завершить к ноябрю 2021 года.