Культурные выходные в Ленинградской области 

26 и 27 октября в Ленинградской области в Лодейном Поле состоится областной фестиваль-конкурс «Под звуки нежные романса»; в Гатчине откроется концертно-выставочный зал имени композитора Исаака Шварца; Дом дружбы Ленинградской области приглашает гостей на День открытых дверей в честь своего 5-летия.



26 октября

9.00 — Кубок имени А. С. Стахова по волейболу среди мужских, женских команд и команд ветеранов.

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 14А, комплекс "Арена".



11.00 — экологическая акция "Чистый город".

Ленинградская область, город Волхов.



11.00 — VIII конкурс-фестиваль клубов по интересам и любительских объединений Тихвинского района "Творчество. Деятельность. Досуг", посвященный Году театра в России и Году здорового образа жизни в Ленинградской области".

Ленинградская область, город Тихвин, пл. Свободы, д. 1, Дом культуры.



11.00 — районная спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященная Году здорового образа жизни в Ленинградской области.

Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Оржицы, 26, культурно-спортивный комплекс.



12.00 — торжественно-траурная церемония захоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и найденных поисковыми отрядами в ходе проведения "Вахты памяти — 2019".

В церемонии примет участие делегация из Казахстана и консул Генерального консульства Республики Казахстан в Санкт-Петербурге Тамирхан Садыров.

Ленинградская область, Лодейнопольский район, поселок Свирьстрой, братское воинское захоронение.



12.00 — VI военно-патриотическая игра "Боевая полоса".

Ленинградская область, город Всеволожск, ул. Садовая, песчаный карьер.



12.00 День открытых дверей в Доме дружбы Ленинградской области в честь его пятилетия.

Санкт-Петербург, ул. Потемкинская, д. 2.



14.00 — спортивно-развлекательная программа "Осенний заряд".

Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, фестивальная площадка парка "Эрувиль Сен-Клер".



14.00 — субботний концерт для родителей воспитанников детской школы искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, д.43, детская школа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.



15.00 — концерт оркестра русских народных инструментов.

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Римского-Корсакова, д. 13, концертный зал Дома-музея Н. А. Римского-Корсакова.



16.00 — литературная гостиная "Неисчерпаемый мир Лермонтова"

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Никольский, ул. Лисицыной, д.18А, Никольский центр культуры и досуга.



16.30 — концерт, посвященный 35-летию клуба авторской песни.

Ленинградская область, город Гатчина, пер. Революционный, д. 1, Центр творчества юных.



18.00 — открытие художественной выставки Владимира Маркова.

На выставке будут представлены живописные работы мастера — пейзажи и натюрморты.

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Рощинская, д. 8, Центр информационных технологий.



19.00 — рок-фестиваль "Д.Ж.А.М.П." + фотокросс

Ленинградская область, город Кириши, ул. Мира, 15, молодежно-досуговый центр "Восход".



26 и 27 октября

10.00 — первенство Всеволожского района по вольной борьбе.

Ленинградская область, город Всеволожск, ул. Знаменская, 9, средняя общеобразовательная школа № 7.



12.00 — премьера спектакля "Вождь краснокожих" в драматическом театре-студии "Апрель".

Ленинградская область, город Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 28.



27 октября



11.00 — географический диктант.

Ленинградская область, город Тихвин, 4-й микрорайон, д. 39, библиотека-социокультурный центр "Тэффи".



11.00 — муниципальные соревнования по настольному теннису.

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пролетарской Диктатуры, д. 47, школа № 9.



12.00 — массовые соревнования по спортивному ориентированию "Яркий кубок".

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Гарболово.



12.00 — III областной фестиваль-конкурс "Под звуки нежные романса".

Ленинградская область, город Лодейное поле, пр. Урицкого, д. 1, Дом народного творчества имени Ю. П. Захарова.



12.00 — пробег серии #Gatchinarun "Межсезонье".

На старт выйдут более 700 участников. Пробег рассчитан на преодоление трех дистанций: 5 км (1 круг), 10 км (2 круга) и 15 км (3 круга). Трасса проложена по улицам Гатчины вдоль Орловой рощи.

Ленинградская область, город Гатчина, перекресток улицы Крупской и улицы Константинова.



13.00 — открытие нового сезона музыкальных встреч в библиотеке имени А.И. Куприна. "Классика на бис": Пласидо Доминго и Елена Образцова в опере Ж. Бизе "Кармен".

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Володарского, д. 17, городская библиотека.



13.00 — межрегиональный конкурс знатоков вепсского языка "Вепсские дети" "Vepsläižed lapsed".

Ленинградская область, Подпорожский район, село Винницы, ул. Советская, д. 68, филиал "Вепсский центр фольклора".



13.00 — презентация коллекции марийских костюмов мастера Юрия Брутова в Доме дружбы Ленинградской области.

В программе: концерт и дефиле старинных и современных марийских платьев из фондов интерактивного музея марийской культуры при Доме дружбы Ленинградской области. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Возрождение национального марийского костюма по старинному методу вышивания" общественной организации "Марийская национально-культурная автономия Ленинградской области "Ший корно".

Санкт-Петербург, ул. Потемкинская, д. 2, Дом дружбы Ленинградской области.



14.00 — открытие концертно-выставочного зала имени И. И. Шварца.

В программе: произведения Исаака Иосифовича Шварца в исполнении заслуженных артистов России Алексея Гориболя и Павла Коновалова, солиста Михайловского театра Бориса Пинхасовича и солистки Мариинского театра Натальи Евстафьевой.

Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Сиверский, ул. Пушкинская, д. 4А.



14.00 — мастер-класс, посвященный историческому бальному танцу XVIII – XX веков.

В программе: показательные выступления профессионалов Выборгского бального общества.

Ленинградская область, Гатчинский район, село Рождествено, ул. Музейная, д. 1, музей-усадьба "Рождествено".



15.00 — концерт "Нежные струны Италии" с участием солистов народного самодеятельного коллектива академического хора "Созвучие".

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 30, Дворец культуры имени Н. А. Римского-Корсакова.



15.00 — открытие смотровой площадки на набережной реки Паши.

Ленинградская область, Волховский район, село Паша, ул. Советская.