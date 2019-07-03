Российские дороги делятся на федеральные, региональные и муниципальные. Соответственно, за их содержание и уборку снега отвечают федеральные, региональные и муниципальные структуры.
О нештатной ситуации и сложных дорожных условиях граждане могут сообщать по следующим телефонам:
федеральные дороги:
круглосуточная диспетчерская служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад": (812) 405-08-60;
региональные дороги:
диспетчерская служба "Ленавтодор": (812) 251-42-84;
муниципальные дороги:
- в г. Выборге
единая диспетчерская служба ОАО "РАСЭМ": (81378) 5-26-82 (с 08.00 до 20.00)
- в городах и поселках муниципальных образований
Высоцкое городское поселение: (81378) 41-330;
Гончаровское сельское поселение: (81378) 63-817;
Каменногорское городское поселение: (81378) 48-240;
Красносельское сельское поселение: (81378) 61-525;
Первомайское сельское поселение: (81378) 68-441;
Полянское сельское поселение: (81378) 61-257;
Приморское сельское поселение: (81378) 75-101;
Рощинское городское поселение: (81378) 64-497;
Светогорское городское поселение: (81378) 6-06-80;
Селезнёвское сельское поселение: 8(81378) 79-847;
Советское сельское поселение: (81378) 74-757;
единая дежурно-диспетчерская служба Выборгского района (81378) 2-21-75.
Очисткой от снега дворовых территорий занимаются управляющие организации, обслуживающие дом. Номера телефонов диспетчерских служб УК и ТСЖ указаны в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг; а кроме того, должны быть размещены на информационных досках в подъездах.
Куда звонить с жалобой на неубранные дороги и дворы
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