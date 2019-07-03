Куда звонить с жалобой на неубранные дороги и дворы





Российские дороги делятся на федеральные, региональные и муниципальные. Соответственно, за их содержание и уборку снега отвечают федеральные, региональные и муниципальные структуры.

О нештатной ситуации и сложных дорожных условиях граждане могут сообщать по следующим телефонам:

федеральные дороги:

круглосуточная диспетчерская служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад": (812) 405-08-60;

региональные дороги:

диспетчерская служба "Ленавтодор": (812) 251-42-84;

муниципальные дороги:

- в г. Выборге

единая диспетчерская служба ОАО "РАСЭМ": (81378) 5-26-82 (с 08.00 до 20.00)

- в городах и поселках муниципальных образований

Высоцкое городское поселение: (81378) 41-330;

Гончаровское сельское поселение: (81378) 63-817;

Каменногорское городское поселение: (81378) 48-240;

Красносельское сельское поселение: (81378) 61-525;

Первомайское сельское поселение: (81378) 68-441;

Полянское сельское поселение: (81378) 61-257;

Приморское сельское поселение: (81378) 75-101;

Рощинское городское поселение: (81378) 64-497;

Светогорское городское поселение: (81378) 6-06-80;

Селезнёвское сельское поселение: 8(81378) 79-847;

Советское сельское поселение: (81378) 74-757;

единая дежурно-диспетчерская служба Выборгского района (81378) 2-21-75.



Очисткой от снега дворовых территорий занимаются управляющие организации, обслуживающие дом. Номера телефонов диспетчерских служб УК и ТСЖ указаны в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг; а кроме того, должны быть размещены на информационных досках в подъездах.

