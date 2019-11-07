Кубок Ленобласти по тайскому боксу разыграли в Выборге

Спортсмены Северо-Западного федерального округа поборолись за Кубок Ленинградской области по тайскому боксу. Престижные соревнования в течение трех дней проходили в Выборге при поддержке комитета по физической культуре и спорту. На ринг выходили сильнейшие спортсмены из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской и Новгородской областей. В рамках турнира разыграли также первенство Выборгского района по муай-тай среди юношей и юниоров.