Кто в этом году взойдёт на Выборгский Олимп?





В Выборге состоялось заседание экспертной комиссии по итогам спортивной жизни города и района за минувший год. В ее состав вошли представители районной администрации, общественности, руководители физкультурно-спортивных учреждений. В обсуждении приняли участие двукратный паралимпийский чемпион по футболу Алексей Тумаков и восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу Павел Коржавых.

Члены комиссии рассмотрели кандидатуры тех, кто особо отличился в спорте, и определили лучших. Их имена прозвучат 30 января со сцены Дворца культуры в ходе ежегодной церемонии награждения "Выборгский Олимп". В этом году впервые в рамках мероприятия будет назван победитель в номинации "Гордость Выборгского района".