Круг льготников при подключении к газу расширен, минимальный размер субсидии увеличен

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление правительства региона о внесении изменений в порядок предоставления субсидий из областного бюджета при подключении газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения.

Новой редакций предусматривается ограничение максимального расчётного газопотреблениея домовладения до 5 куб. м. "Субсидируемый" участок проведения работ устанавливается от точки подключения на границе участка, предоставляемой в технических условиях, до газоиспользующего оборудования. Предусмотрена возможность подключения к сети не только газовой плиты, но и газового котла в целях отопления жилого дома. Эти изменения позволят исключить необходимость заключения договора на проектирование и строительство газоиспользующего оборудования.



В новой редакции порядка расширено понятие "родственник". Теперь субсидию может получить не только сам льготник - собственник домовладения, но и состоящие в родственных отношениях с ним — родители, супруг, дети, но и дедушка, бабушка, внуки.

Увеличен размер предоставляемой субсидии для жителей Ленинградской области: 300 тысяч рублей — для ветеранов Великой Отечественной войны,165 тысяч рублей — для иных льготных категорий (пенсионеры, многодетные семьи, герои СССР/РФ, инвалиды, чернобыльцы), 145 тысяч рублей — в остальных случаях.