Краснокнижные кувшинки вернулись в Монрепо





Весной прошлого года растущие в акватории бухты в парке Монрепо четырехгранные кувшинки выкопали и перевезли в Отрадное, в специальный питомник. Это сделали для того, чтобы растения не погибли в ходе дноуглубительных работ. Очистка дна залива от многолетних иловых отложений проводилась в рамках реставрации природного музея-заповедника. Теперь кувшинки вновь высажены на прежнее место - напротив китайского мостика и рядом с островом Людвигштайн. Растения прямо в ящиках опустили на дно. Через специальные разрезы корни прорастут в грунт. Сотрудники Монрепо надеются, что уже следующей весной кувшинки порадуют посетителей прекрасными цветами.