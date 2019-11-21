Конкурсные процедуры на проведение работ в квартале Сета Солберга, возможно, начнутся в этом году

Депутаты Выборга будут работать по новому регламенту. Городской совет утвердил документ в новой редакции. Изменения претерпел и бюджет муниципального образования. 58,5 миллионов рублей из областной казны направят на переселение граждан из аварийного жилфонда, благоустройство дворов и противоаварийные работы по ремонту подвальных перекрытий в домах-памятниках.

На сессии парламентарии обсудили также вопросы ремонта дорог, капремонта многоквартирных домов и реставрации исторической части Выборга. Местные власти рассчитывают, что конкурсные процедуры на проведение работ в квартале Сета Солберга начнутся уже в текущем году. Окончание запланировано на 2025-ый год. А до того момента должны быть отреставрированы близлежащие дома-памятники и обновлены все сети на Крепостной улице.