Конкурс красоты «Мисс Совершенство» стартовал в Выборге

Конкурс создан, чтобы раскрыть женственность и творческий потенциал выборжанок в возрасте от 17 до 30 лет. В этом году "Мисс Совершенство" проходит уже в 5-й раз.

На отборочном туре в "Доме Молодежи" конкурсантки представили творческие номера. Они пели, танцевали, читали стихи собственного сочинения и жонглировали на моноцикле. Но строгому жюри этого показалось мало: каждую девушку попросили исполнить что-нибудь еще.

Татьяна Самохвалова, соорганизатор конкурса "Мисс Совершенство" Нам важно, чтобы девочки раскрывались, умели общаться. И даже если они чего-то не знают или не умеют, чтобы могли быстро сориентироваться и что-то ответить, показать.

По решению жюри в конкурсе будут участвовать 8 девушек. Это Элеонора Плотникова, Наталья Майорова, Диана Ларченкова, Алина Ильинская, Валерия Бурдакова, Софья Лаптева, Арина Павлова и Ксения Заостровцева.

Конкурс будет проходить в течение трех месяцев. У девушек будет множество мастер-классов, семинаров, тренировок, занятий по хореографии, актерскому мастерству. По итогам мастер-классов девушкам также присвоят титулы, например, "Мисс Грация" или "Мисс Доброе сердце".



