Конкурс красоты «Мисс Совершенство» стартовал в Выборге

На отборочном туре в "Доме Молодежи" конкурсантки представили творческие номера. Они пели, танцевали, читали стихи собственного сочинения и жонглировали на моноцикле. Но строгому жюри этого показалось мало: каждую девушку попросили исполнить что-нибудь еще.
Татьяна Самохвалова, соорганизатор конкурса "Мисс Совершенство"
Нам важно, чтобы девочки раскрывались, умели общаться. И даже если они чего-то не знают или не умеют, чтобы могли быстро сориентироваться и что-то ответить, показать.
По решению жюри в конкурсе будут участвовать 8 девушек. Это Элеонора Плотникова, Наталья Майорова, Диана Ларченкова, Алина Ильинская, Валерия Бурдакова, Софья Лаптева, Арина Павлова и Ксения Заостровцева.
Конкурс будет проходить в течение трех месяцев. У девушек будет множество мастер-классов, семинаров, тренировок, занятий по хореографии, актерскому мастерству. По итогам мастер-классов девушкам также присвоят титулы, например, "Мисс Грация" или "Мисс Доброе сердце".