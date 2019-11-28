Конференция «Россия-Финляндия: на перекрёстках истории» прошла в Приморске

В Приморском краеведческом музее научная конференция собрала ученых из двух стран. Мероприятие прошло при поддержке правительства Ленинградской области. Уже пятый год подряд здесь собираются исследователи, краеведы, научные сотрудники ведущих музеев, - все, кто беспокоится о судьбе приморской Кирхи. Уникальный памятник архитектуры отмечает в этом году 115-летие. На этот раз организаторы значительно расширили круг рассматриваемых тем, не ограничиваясь только историей бывшей лютеранской церкви...

