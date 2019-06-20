Концерт духовной музыки прошёл в Спасо-Преображенском соборе

Человек жив, пока о нём помнят. Он живёт в сердце, в мыслях, в молитве... Концерт духовной музыки, посвященный памяти протоиерея Льва Церпицкого, состоялся 12 января в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Выборга. 29 декабря исполнилось бы 30 лет его настоятельства. Мероприятие прошло при участии епископа Выборгского и Приозерского Игнатия...

