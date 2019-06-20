С 2020 года в Ленобласти семьи, не отправившие детей в детский сад из-за нехватки мест в дошкольном учреждении, могут получить компенсацию в размере 9,5 тыс. рублей. Для её получения родители вместе с ребенком должны постоянно проживать на территории региона и стоять в очереди на получение места в детский сад не менее полутора лет. При назначении компенсации учитывается критерий нуждаемости — 70% среднедушевого дохода. В 2020 году доход каждого члена семьи не должен превышать 22 330 руб.
Документы, необходимые для получения выплаты:
· заявление;
· согласие на обработку персональных данных;
· паспорт заявителя;
· свидетельство о рождении ребенка;
· документы, подтверждающие постоянное совместное проживание заявителя с ребенком в Ленинградской области;
· справка о реквизитах счета в рублях для перечисления выплат;
· справки с места работы о доходах членов семьи за шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения.
Компенсацию за отсутствие места в детском саду можно оформить в МФЦ
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