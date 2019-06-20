Компенсацию за отсутствие места в детском саду можно оформить в МФЦ



С 2020 года в Ленобласти семьи, не отправившие детей в детский сад из-за нехватки мест в дошкольном учреждении, могут получить компенсацию в размере 9,5 тыс. рублей. Для её получения родители вместе с ребенком должны постоянно проживать на территории региона и стоять в очереди на получение места в детский сад не менее полутора лет. При назначении компенсации учитывается критерий нуждаемости — 70% среднедушевого дохода. В 2020 году доход каждого члена семьи не должен превышать 22 330 руб.

Документы, необходимые для получения выплаты:

· заявление;

· согласие на обработку персональных данных;

· паспорт заявителя;

· свидетельство о рождении ребенка;

· документы, подтверждающие постоянное совместное проживание заявителя с ребенком в Ленинградской области;

· справка о реквизитах счета в рублях для перечисления выплат;

· справки с места работы о доходах членов семьи за шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения.