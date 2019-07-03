Команда Ялова встретилась с выборгскими бизнесменами

Сегодня прошла встреча инвестиционной команды Ленинградской области с представителями малого и среднего бизнеса. Инвесткоманда состоит из сотрудников всех комитетов Ленобласти, которые активно взаимодействуют с бизнесом: комитет экономики, комитет малого бизнеса, комитет по обращению с отходами. Также присутствуют представители федеральных органов власти: Росреестра, сетевых организаций.
На встрече присутствовали более 20 представителей бизнес-сообщества Выборга и района.
Цель этой встречи, как пояснил Дмитрий Ялов, рассказать, что было сделано за год и услышать, что беспокоит бизнес, чем он живет. Это не обходимо для того, чтобы учесть мнения местных предпринимателей при формировании плана на 2020 год.
Дмитрий Ялов, зам. председателя правительства ЛО по экономическим вопросам
Были достаточно жесткие вопросы. Это и вопросы, касающиеся вывоза мусора, тарифов на электроэнергию, вопросы, связанные с предоставлением земельных участков бизнесу. По ряду вопросов сразу были приняты конкретные решения.