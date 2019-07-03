Команда Ялова встретилась с выборгскими бизнесменами

Сегодня прошла встреча инвестиционной команды Ленинградской области с представителями малого и среднего бизнеса. Инвесткоманда состоит из сотрудников всех комитетов Ленобласти, которые активно взаимодействуют с бизнесом: комитет экономики, комитет малого бизнеса, комитет по обращению с отходами. Также присутствуют представители федеральных органов власти: Росреестра, сетевых организаций.

На встрече присутствовали более 20 представителей бизнес-сообщества Выборга и района.

Цель этой встречи, как пояснил Дмитрий Ялов, рассказать, что было сделано за год и услышать, что беспокоит бизнес, чем он живет. Это не обходимо для того, чтобы учесть мнения местных предпринимателей при формировании плана на 2020 год.