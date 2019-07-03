Коллекцию военного музея Карельского перешейка увидят москвичи

Три частных музея Ленинградской области, в том числе Военный музей Карельского перешейка, представят свои коллекции в Москве.

Более ста частных музеев со всей страны примут участие в социальном проекте "Частные музеи России. Самородки России". Ленинградскую область представят 11 учреждений: музей "Битва за Ленинград" им. З.Г. Колобанова, Музей кошки, Национальный автомобильный музей, Военно-исторический музей им. полковника им. А.Л. Бондарева, Музей маячной службы, Кочующий интерактивный музей солнца, музей "Ход Перуна. Дом-музей художников Кобзевых", музей "Сказочный двор", военный музей Карельского перешейка (г. Выборг), музей "Деревня Псоедь" (Лужский район), музей "На Кексгольмском направлении" (Приозерский район). Коллекции трех последних музеев будут показаны непосредственно на выставке в парке Сокольники.