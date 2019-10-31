Когда завершится капремонт "Дома с медведями"

Доходный дом купца Маркелова, а ныне многоквартирный жилой дом № 6 на проспекте Ленина, был построен в 1903 году. В последний раз серьезные ремонтные работы здесь проводились ещё в 40-х годах прошлого века. Естественно, по прошествии стольких лет вновь возникла необходимость в обновлении здания. Очередной капремонт стартовал весной прошлого года, однако завершить его пока не удалось. Договор с подрядчиком пришлось расторгнуть...