Когда в Выборге появится площадка для выгула собак?

Где в Выборге построить площадку для выгула собак? Этот вопрос сейчас остро стоит перед местными властями. Глава районной администрации Геннадий Орлов даже запустил опрос на личной страничке в Инстаграме, чтобы узнать мнение жителей. Свое видение размещения и обустройства собачьей площадки ученики школы № 37 оформили в виде проекта - и даже успели представить его областным парламентариям...