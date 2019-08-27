Ко Дню российского кино: опрос на улицах города

Кинофестиваль "Окно в Европу", совсем недавно проходивший в Выборге, открыл новые имена и пополнил копилку киношедевров новыми работами. По традиции говорили и о старых кинолентах, вошедших в "золотой" фонд отечественного кинематографа, и об их создателях. В канун Дня российского кино мы попросили выборжцев вспомнить свои любимые фильмы и фразы из них, ставшие крылатыми.

