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Вчера, 16:51

Ко Дню российского кино: опрос на улицах города

Кинофестиваль "Окно в Европу", совсем недавно проходивший в Выборге, открыл новые имена и пополнил копилку киношедевров новыми работами. По традиции говорили и о старых кинолентах, вошедших в "золотой" фонд отечественного кинематографа, и об их создателях. В канун Дня российского кино мы попросили выборжцев вспомнить свои любимые фильмы и фразы из них, ставшие крылатыми. 
 

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