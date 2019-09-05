Память о протоиерее Льве Церпицком сохранили в издатестьве "Фаворит - Выборг"

Книгу о благочинном Выборгского округа отце Льве Церпицком передали библиотеке выборгской Епархии. Книга «Наш батюшка» подготовлена и отпечатана некоммерческой организацией «Фаворит Выборг». Таким образом издательство решило увековечить память о значимом для Выборга человеке.

Отец Лев Церпицкий служил в Выборге почти 30 лет. Многие горожане знали с детства. В апреле его не стало.

Дмитрий Семенов, директор АНО "Фаворит Выборг" В конце апреля издательство, как дань памяти, выпустило книгу "Наш батюшка" о протоиерее Льве Церпицком, который почти 30 лет являлся здесь благочинным, настоятелем Спасо-Преображенского собора. Такой человек - это история, это явление в Выборге. Его нельзя было обойти. Он многих знал, повлиял на жизнь многих людей, многих наставил на путь истинный. И мы посчитали своим долгом оставить память о нем.

В книгу включены биография отца Льва, его фотографии, высказывания, воспоминания прихожан о нем. В библиотеке епархии книга будет в свободном доступе.