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Сегодня, 16:13

Память о протоиерее Льве Церпицком сохранили в издатестьве "Фаворит - Выборг"

Книгу о благочинном Выборгского округа отце Льве Церпицком передали библиотеке выборгской Епархии. Книга «Наш батюшка» подготовлена и отпечатана некоммерческой организацией «Фаворит Выборг». Таким образом издательство решило увековечить память о значимом для Выборга человеке.

Книга о Льве Церпицоком

Отец Лев Церпицкий служил в Выборге почти 30 лет. Многие горожане знали с детства. В апреле его не стало.

Дмитрий Семенов, директор АНО "Фаворит Выборг"

В конце апреля издательство, как дань памяти, выпустило книгу "Наш батюшка" о протоиерее Льве Церпицком, который почти 30 лет являлся здесь благочинным, настоятелем Спасо-Преображенского собора. Такой человек - это история, это явление в Выборге. Его нельзя было обойти. Он многих знал, повлиял на жизнь многих людей, многих наставил на путь истинный. И мы посчитали своим долгом оставить память о нем.

Дмитрий Семенов директор АНО Фаворит Выборг

В книгу включены биография отца Льва, его фотографии, высказывания, воспоминания прихожан о нем. В библиотеке епархии книга будет в свободном доступе.

Дмитрий Семенов, директор АНО "Фаворит Выборг"

АНО "Фаворит Выборг" уже 5 лет выпускает книги об истории Выборга и о выдающихся выборжцах. Я считаю, это наш моральный долг перед теми, кто сейчас живет, и перед нашими детьми – сохранить историю для будущих поколений. Пожалуй, мы сейчас единственные, кто в делает это в таком количестве, качестве и в таких изданиях. Это не коммерческие книги, они не продаются, не приносят доход, но тем более ценны.

 Книга о Льве Церпицоком

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