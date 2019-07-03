Подростково-молодежный клуб "Апельсин" организовал сбор гуманитарной помощи для приюта "Человек собаке друг".
Принимаются:
1. Корма для животных:
- сухие корма для собак всех пород (малые, средние, крупные)
- сухие корма для кошек всех пород
- сухие корма для щенков и котят
- консервы для собак всех пород
- консервы для кошек всех пород
- консервы для котят и щенков
- любые мясные консервы (тушенка, ветчина)
2. Ветеринарные препараты:
- средства от глистов для собак всех пород
- средство от глистов для кошек всех пород
- системы для капельниц
- капли от блох
3. Бытовые предметы:
- мусорные мешки
- ножи
- перчатки
- пеленки
- ножницы
- удлинители на 10-15 м
- бумажные полотенца
- настенные вешалки
4. Амуниция:
- ошейники (35 см -45 см)
- цепи тяжелые (от 5 метров)
- поводки брезентовые (от 3 до 15 метров)
5. Теплые вещи (используются в будках, чтобы собакам было на чём спать):
- одеяла, пледы, покрывала
- б/у постельное белье
- теплые вещи (пальто, куртки)
- матрасы ватные
Гуманитарную помощь можно оставить в холле Дома молодежи на Димитрова,5 или в клубе "Апельсин" (Анна, тел. 8 (931) 239-80-70).
Сбор пожертвований продлится до 26 октября.
Клуб "Апельсин" объявил о сборе помощи приюту для животных
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