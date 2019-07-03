Клуб "Апельсин" объявил о сборе помощи приюту для животных



Подростково-молодежный клуб "Апельсин" организовал сбор гуманитарной помощи для приюта "Человек собаке друг".

Принимаются:

1. Корма для животных:

- сухие корма для собак всех пород (малые, средние, крупные)

- сухие корма для кошек всех пород

- сухие корма для щенков и котят

- консервы для собак всех пород

- консервы для кошек всех пород

- консервы для котят и щенков

- любые мясные консервы (тушенка, ветчина)



2. Ветеринарные препараты:

- средства от глистов для собак всех пород

- средство от глистов для кошек всех пород

- системы для капельниц

- капли от блох



3. Бытовые предметы:

- мусорные мешки

- ножи

- перчатки

- пеленки

- ножницы

- удлинители на 10-15 м

- бумажные полотенца

- настенные вешалки



4. Амуниция:

- ошейники (35 см -45 см)

- цепи тяжелые (от 5 метров)

- поводки брезентовые (от 3 до 15 метров)



5. Теплые вещи (используются в будках, чтобы собакам было на чём спать):

- одеяла, пледы, покрывала

- б/у постельное белье

- теплые вещи (пальто, куртки)

- матрасы ватные



Гуманитарную помощь можно оставить в холле Дома молодежи на Димитрова,5 или в клубе "Апельсин" (Анна, тел. 8 (931) 239-80-70).

Сбор пожертвований продлится до 26 октября.