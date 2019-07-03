Камерный хор Alma Mater выступит в субботу в Выборге





В субботу, 5 октября, абонемент "Встречи с музыкой" открывает XII сезон, который продолжится до апреля 2020 года. Концерты будут проходить на трех площадках: в соборе святых Петра и Павла, городском Доме культуры и в гимназии г. Выборга.

В субботу с программой "Любовь святая", посвященной композитору Георгию Свиридову, перед выборжцами выступит Народный самодеятельный коллектив Ленинградского областного колледжа культуры и искусства камерный хор Alma Mater. Концерт состоится в соборе св. Петра и Павла. Начало в 16.00.

Тот, кто не успел приобрести абонемент, может купить билет в кассе Дворца культуры.

Справки по телефону: 8 (81378) 2-49-40, 2-10-42, 2-03-23.