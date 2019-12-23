Календарь мышиного короля собрали первоклассники на станции юннатов в Выборге

Новогодний квест для первоклассников и воспитанников детских садов провели сотрудники юннатской станции Выборга. Его назвали «Календарь мышиного короля»: чтобы вернуть праздник ребятам пришлось найти и собрать все 12 месяцев года.

На улице для школьников организовали спортивную часть квеста: лабиринт, собери снеговика, сбей кегли, паутинка. А в главном здании – интеллектуальные задания. В ходе квеста ребята познакомились с обитателями живого уголка юннатской станции. Например, с символом наступающего года - белой мышкой-песчанкой. Дети узнали, какое это любознательное, очень общительное и жизнерадостное животное.

Все эти ребята учатся в разных школах Выборгского района, но занимаются в классах с экологической направленностью.

Лариса Соловьева, директор станции юных натуралистов Экологическое воспитание – то, чему посвящена работа станции юннатов - сегодня очень необходимо. В современном техногенном мире многие дети не знают растений, как их сажают, выращивают, откуда что берется. А от знания природы уходить нельзя.

Чтобы приобщить детей к природе и экологии, на станции организовали школу лесничества. И команда выборгских юннатов в этом году даже заняла 6 место на региональных соревнованиях школьных лесничеств. Для детей, которые всего год занимаются по этой программе, результат очень неплохой. Все это, говорит, Лариса Соловьева, благодаря активной работе с Северо-Западным лесничеством, которое помогает развивать это движение, организует для ребят выезды, поощряет их учебу.