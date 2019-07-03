Какая погода ожидает нас в выходные дни





В субботу в Выборге будет пасмурно, пройдут дожди, температура воздуха на протяжении суток около +1. Ветер юго-восточный, 2…3 м/с.

В воскресенье до +3, характер погоды сохранится.



В Петербурге в субботу около +2, без осадков. Ветер юго-восточный, 3…5 м/с.

В воскресенье +3, небольшие дожди.



В Лаппеенранте в выходные пасмурно, осадки, температура воздуха 0...+1. Ветер юго-восточный, 3…4 м/с.



В Хельсинки в выходные дни +3…+4, кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 4…5 м/с.