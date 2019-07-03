Какая погода ожидает нас в выходные дни







В субботу в Выборге пройдут дожди, днем +4…+5, ночью до +3. Ветер юго-западный, 5…7 м/с.

В воскресенье 0…+1, возможен слабый снег.



В Петербурге в субботу дождь, днем +3…+5, ночью +2. Ветер южный, 6…7 м/с.

В воскресенье +1…+2, переменная облачность, осадки маловероятны.



В Лаппеенранте пасмурно, дождь, днем +3…+4, ночью около нуля. Ветер южный, 5…6 м/с.

В воскресенье облачно, небольшой снег, 0…-1.



В Хельсинки в субботу дождь, днем +5…7, ночью +2…+3. Ветер юго-западный, 7…9 м/с.

В воскресенье +2…+3, малооблачно.