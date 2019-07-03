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Сегодня, 11:55

Какая погода ожидает нас в выходные дни

В выходные в Выборге будет пасмурно, пройдут небольшие дожди, температура воздуха днем до +5. 

В Петербурге в субботу пасмурно, днем +3…4, ночью +1. 
В воскресенье вероятны осадки, днем около +7, ночью +6. 

В Лаппеенранте в субботу пасмурно, слабый дождь, днем +2…3, ночью +1. 
В воскресенье осадки, днем до +5, ночью +4.

В Хельсинки в выходные пасмурно, временами дождь, +6...8 градусов.

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