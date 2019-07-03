Какая погода ожидает нас в выходные дни

В выходные в Выборге будет пасмурно, пройдут небольшие дожди, температура воздуха днем до +5.



В Петербурге в субботу пасмурно, днем +3…4, ночью +1.

В воскресенье вероятны осадки, днем около +7, ночью +6.



В Лаппеенранте в субботу пасмурно, слабый дождь, днем +2…3, ночью +1.

В воскресенье осадки, днем до +5, ночью +4.



В Хельсинки в выходные пасмурно, временами дождь, +6...8 градусов.