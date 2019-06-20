Как жители Выборга встречали Крещение Господне

Крещение Господне, или Богоявление, отметили православные христиане 19 января. В этот день Церковь вспоминает евангельские события — как пророк Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Празднование началось ещё накануне – в Крещенский сочельник. В храмах прошли торжественные богослужения. Священнослужители совершили Великое освящение воды. Для участия во Всенощном бдении в Спасо-Преображенском соборе собрались сотни горожан...