Как участники Спартакиады школьников могут получить зачёт по ГТО?

Выборг принимал участников 55-й областной Спартакиады школьников Ленинградской области по легкой атлетике.

Соревнования проходили на стадионе "Авангард" в течение трех дней. Организаторами соревнований выступили центр "Ладога", комитет образования Выборгского района и Дворец творчества. Цель спартакиады - пропаганда здорового образа жизни и формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения.