Как составить бизнес-план и получить субсидию на развитие бизнеса?

"Мастерская ремесел" к концу года переедет в самый центр Выборга. В историческом здании на проспекте Ленина, 18 разместится обновленный бизнес-инкубатор. Туда переедут предприниматели Центра народных художественных промыслов на Южном валу, 1. К переезду в новое помещение готовится и студия флористики "Грядка". Предприниматель Анна Панфилова поделилась личным опытом и рассказала о том, как правильно составить бизнес-план и получить субсидию из бюджета области на развитие своего дела.