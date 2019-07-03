Как сохранить сердце здоровым - расскажут в городской поликлинике





Всемирный день сердца отмечается ежегодно 29 сентября. Основная его цель - проинформировать людей о сердечно-сосудистых заболеваниях, которые во всем мире являются самой распространенной причиной смерти. Доказано, что одним из ведущих факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, наряду с курением и избыточной массой тела, является артериальная гипертония. Распространенность её очень высока. В России, по ориентировочным подсчетам, от гипертонии страдает треть взрослого населения.

О том, как сохранить сердце здоровым, можно узнать, приняв участие в мероприятии, подготовленном выборгскими медиками. 3 октября в конференц-зале городской поликлиники (ул. Ильинская, 8) пройдет акция "Узнай свой уровень артериального давления". Начало в 14 часов. Врач-кардиолог Артем Евгеньевич Миняев расскажет о ранней диагностике гипертонической болезни и о том, как ее предотвратить. Всем желающим измерят артериальное давление и научат самостоятельно его контролировать. Присутствующие смогут получить консультации специалистов.