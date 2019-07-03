Как работает МФЦ в новогодние праздники?

В период новогодних и рождественских праздников МФЦ Ленинградской области изменит график работы.

Центры "Мои Документы":

31 декабря МФЦ приостановят прием документов по всем услугам и будут работать только на выдачу и консультирование.

· 31 декабря рабочий день сокращен на 1 час (с 9 до 20 часов);

· 1 по 8 января – нерабочие праздничные дни;

· С 9 января МФЦ работают в обычном режиме.



Офисы "МФЦ для бизнеса":

· 28 декабря рабочий день сокращен на 1 час (с 9 до 17 часов);

· 29 декабря – выходной день;

· 30 декабря работают в обычном режиме;

· 31 декабря – 8 января нерабочие праздничные дни.





Удаленные рабочие места:

· 31 декабря по 8 января – нерабочие праздничные дни. УРМ, график которых выпадает на 31 декабря, будут работать 28 декабря. Для них рабочий день также сокращен на 1 час.



В пресс-службе областного МФЦ обращают внимание граждан: в праздничные дни получить государственные услуги можно в электронном виде с помощью портала госуслуг. Не выходя из дома и экономя время, можно проверить и оплатить налоги, штрафы и задолженности, получить услуги Пенсионного фонда, ФНС и других ведомств.