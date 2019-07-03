Как провести воскресенье жителям 47 региона

29 декабря в Ленинградской области пройдут развлекательные программы для детей и вечера для ветеранов, посвященные встрече Нового 2020 года.







29 декабря



11.00 – кукольный спектакль "По щучьему велению".

Ленинградская область, город Кингисепп, пр. Карла Маркса, 40, Кингисеппский культурно-досуговый комплекс.



12.00 – детские Новогодние представления "Время верить в чудеса"

Ленинградская область, город Волхов, пр. Державина, 28, дом культуры "Железнодорожник".



12.00 – Новогоднее представление "Мышеловка".

Ленинградская область, Лужский район, город Луга, набережная реки Луги, амфитеатр.



12.00 – театрализованная программа для детей и родителей "Три кота: новогоднее настроение".

Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, парк "Эрувиль Сен-Клер", фестивальная площадка.



12.00 – спектакль "Синяя птица". Детский музыкальный театр.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Солнечная, 19, дом культуры "Строитель".



12.00 – детская новогодняя уличная интерактивная программа "Выходи гулять".

Ленинградская область, город Всеволожск, Юбилейная площадь.



12.00 – "Новогодний ориентир" – соревнования по спортивному ориентированию.

Ленинградская область, город Всеволожск, стадион агропромышленного комплекса.



12.00 – детское представление "Новогодняя сказка" (3 +).

Ленинградская область, город Тосно, пр. Ленина, 45, Тосненский культурно-спортивный центр.



12.30 – турнир по молниеносным шахматам "Шахматная елка".

Ленинградская область, город Тихвин, 4-й микрорайон, 13/14, шахматно-шашечный клуб.



13.00 – детский утренник "Новогодний переполох"

Ленинградская область, Подпорожский район, Винницкое поселение, поселок Курба, ул. Боровая, 8, Курбинский сельский дом культуры.



13.00 – развлекательная игровая программа для детей "Весёлый календарь".

Ленинградская область, Подпорожский район, Винницкое поселение, деревня Ярославичи, ул. Школьная, 14, Ярославский сельский дом культуры.



14.00 – детская Новогодняя уличная интерактивная программа "Выходи гулять".

Ленинградская область, город Всеволожск, ул. Победы, 1.



14.00 – Новогодняя театрализованная игровая программа для детей.

Ленинградская область, Бокситогорский район, деревня Подборовье, площадь у Дома культуры.



15.00 – Новогоднее театрализованное представление "Коварная слякоть".

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Никольский, ул. Лисицыной, 18, Никольский центр культуры и досуга, танцевальный зал.



18.00 – Новогодний бал для ветеранов.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Солнечная, 19, дом культуры "Строитель".