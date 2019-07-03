Как провести выходные в Выборге





В субботу, 19 октября, молодежно-спортивный слёт соберет в Выборге команды всех городских и сельских поселений района. Соревнования пройдут в спорткомплексе на Ленинградском шоссе, 103. Начало в 10 часов утра.

В 14 часов на Рыночной площади состоится презентация первого в области многофункционального передвижного культурного центра. В концертной программе примет участие коллектив "Вереск".



В 16.00 в библиотеке Аалто пройдет поэтический вечер "Говорящая живопись".

В выставочном центре "Эрмитаж-Выборг" в субботу, 19 октября, состоится первая онлайн-трансляция из Московской государственной академической филармонии – концертного зала имени Чайковского. Начало в 18 часов.

20 октября экскурсовод Оксана Юркова приглашает всех желающих на экскурсию по Выборгскому модерну. Сбор в 12:00 на углу Кривоносова и Офицерской. Продолжительность экскурсии 2,5 - 3 часа. Запись по телефону +7-905-274-55-55.



В этот же день гильдия экскурсоводов Выборга представляет экскурсию "Погибшая и спасенная красота Выборга". Под конец экскурсии участников ждет встреча с Михаилом Васильевичем Меховым, который в 1991 году спас один из символов города - Лося. Начало экскурсии в 15 часов у здания товарной конторы (бывшего багажного отделения) ж/д вокзала, на Привокзальной площади. Гид - Лидия Воронина.