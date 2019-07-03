Как провести выходные дни в Ленинградской области 

12 и 13 октября в Ленинградской области в поселке Сиверском откроют бюст Герою Советского Союза, летчику-космонавту, генерал-полковнику авиации Герману Титову; в Луге состоятся спортивные соревнования «Лови волну — 2019», Кингисеппский район приглашает на фестиваль народного творчества «Русская завалинка»; Выборг ждет гостей на книгофест «Выборг, читай!»

12 октября



10.00 — Чемпионат Ленинградской области по биатлону (летний).

Мужчины и женщины кросс (индивидуальная гонка) / индивидуальная гонка.

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Токсово, центр "Кавголово".



10.00 — соревнования по плаванию "Лови волну — 2019".

Ленинградская область, город Луга, физкультурно-оздоровительный комплекс "Луга".



11.00 — митинг, посвященный открытию бюста Героя Советского Союза, летчика-космонавта, генерал-полковника авиации Германа Титова.

В программе: посадка деревьев на аллее космонавтов, посещение музея авиационного полка, концерт и демонстрация фильма о Германе Степановиче Титове.

Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Сиверский, пр. Героев, д. 1, памятник "Защитникам Ленинградского неба".



11.00 — лично-командное первенство на кубок Ломоносовского района по шахматам в зачет спартакиады Ломоносовского района.

Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Оржицы, культурно-спортивный комплекс.



12.00 — турнир по шахматам памяти Ю. Козина среди ветеранов спорта.

Ленинградская область, Выборг, ул. Мира, 23, шахматный клуб.



16.00 — концерт "Вечер русского романса" в рамках VIII международного конкурса исполнителей романса "Гатчинская романсиада".

Исполнители — студенты Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки.

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Чкалова, 22А, Приоратский дворец.



12.00 — книгофест "Выборг, читай!".

В программе презентации книг и книжных издательств, встречи с авторами. Ленинградская область, Выборг, пр. Суворова, 4, библиотека Алвара Аалто.



14.00 — танцевально-песенный флешмоб "Осенняя карусель"

Участники фестиваля — коллективы, сформированные по месту жительства, учебы, при учреждениях культуры, дополнительного образования, детских садах.

Ленинградская область, Волосовский район, поселок Кикерино, Курковицкое шоссе, 9, Дом культуры.



18.00 – акция "Молодежь против наркотиков" — "Рэп-концерт с тематическими содержанием и ток-шоу".

Ленинградская область, город Волхов, площадь Ленина, 1, Волховский городской Дворец культуры.



12 — 13 октября 12.00 — Чемпионат и Первенство Ленинградской области по конному спорту.

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Янино. 13 октября



10.00 — открытый Чемпионат и Первенство города Гатчины "Кросс лыжников — 2019".

Ленинградская область, город Гатчина, Орлова роща, стадион.



11.00 — межрегиональный фестиваль-конкурс частушки, народной хореографии и традиционной инструментальной музыки "В старину бывало".

Ленинградская область, город Волхов, пр. Державина, 28, площадь перед домом культуры "Железнодорожник"



11.00 — детский спектакль "Братцы кролики".

Ленинградская область, город Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 40, Кингисеппский культурно-досуговый комплекс.



12.00 — музыкальный театр "Петербургская оперетта", мюзикл "Приключения Маши и Вити".

Ленинградская область, город Кингисепп, пр. Карла Маркса, 40, Кингисеппский культурно-досуговый комплекс.



12.00 — Кубок Ленинградской области по гольфу (мужчины, женщины).

Ленинградская область, Ломоносовский район, поселок Горки, гольф-клуб "Горки"



13.00 — районный фестиваль творчества пожилых людей "Седая Свирь".

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Никольский, ул. Лисицыной, д.18А, центр культуры и досуга.



13.00 — фестиваль народного творчества "Русская завалинка".

Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Фалилеево, 34, центр "Современник".



14.00 — День музыки — концерт "Льется музыка, музыка, музыка…".

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Важины, ул. Школьная, д. 2В, Важинское клубное объединение.



15.45 — Первенство Ленинградской области по футболу среди юношей 2003-2004 года рождения.

Город Кировск, стадион имени Ю. А. Морозова.

Город Луга, пр. Володарского, д. 1, стадион спортивной школы.

Город Кириши, ул. Строителей, д. 5А, спортивный комплекс "Нефтяники".