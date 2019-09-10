Как проходил фестиваль водного туризма в Выборге

Второй фестиваль водного туризма Ленинградской области собрал в Выборге любителей активного отдыха и поклонников морской стихии. В течение дня в акватории проходили соревнования по водным видам спорта: гонки на катамаранах с парусами, сапсёрфах, байдарках и каноэ. Зрители увидели показательные выступления флайбордистов. В Выборг прибыл двухмачтовый 35-метровый парусник "Надежда" 1912 года постройки. Это то самое судно, которое в 1968 году давало старт "Алым парусам" в Ленинграде. В течение всего дня на Рыночной площади в режиме нон-стоп выступали артисты Выборгского района и Санкт-Петербурга.