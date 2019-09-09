Как голосовали на муниципальных выборах маломобильные граждане и люди, находящиеся в СИЗО

На всех избирательных участках в Выборгском районе до 14 часов 8 сентября принимали заявления от желающих поучаствовать в выборах вне помещения для голосования. Такое право предоставляется по уважительным причинам. Например, по состоянию здоровья. В основном, с заявлениями о голосовании на дому обращались инвалиды-колясочники и лежачие больные и их родственники. Право принять участие в выборах вне помещения для голосования законодательно закреплено также за жителями Выборга, находящимися в следственном изоляторе.