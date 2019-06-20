Изменяется график движения автобуса № 141 





Автобусы, следующие по маршруту № 141 "Выборг-Каменногорск" и "Каменногорск-Выборг", с 15 января будут ходить по прежнему расписанию, действовавшему до 01.01.2020 года. Об этом нам сообщили в администрации Выборгского района. Номер диспетчерской службы ООО "Виплайн": 8 (81378) 7-08-07; 8-965-007-34-05.

В случае, если граждане не смогут получить помощь, обратившись в диспетчерскую службу ООО "Виплайн", рекомендуется сообщать о проблемах в ЕДДС Выборгского района по номерам: 8 (81378) 2-21-75, 8921-874-77-81.