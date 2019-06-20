Изменились размеры штрафов за безбилетный проезд в электричке





С 1 января 2020 года размер штрафа за отказ от приобретения проездного документа, а также от внесения платы за его оформление в электропоездах категории "Стандарт" (традиционные электропоезда) составит: на территории Санкт-Петербурга – 1 040 рублей; на территории Ленинградской области – 1 290 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Размер штрафа в электропоездах категории "Комфорт" составит: на территории Санкт-Петербурга – 1 075 рублей; на территории Ленинградской области – 1 350 рублей.

Размер штрафа в электропоездах категории "Ласточка" составит: на территории Санкт-Петербурга – 1 210 рублей; на территории Ленинградской области – 1 465 рублей.