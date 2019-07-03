Излишки дачной земли можно оформить в упрощенном порядке

С сегодняшнего дня дачники и садоводы смогут оформить излишки земли в упрощенном порядке. Об этом пишет "Российская газета". Нововведение касается участков, которыми человек пользуется уже больше 15 лет. Прибавляемая территория не должна превышать предельный минимальный размер участка, установленный местной администрацией. Права регистрации добавленных соток россиянам дают поправки к законам "О кадастровой деятельности" и "О государственной регистрации недвижимости". Именно они вступают в силу 16 сентября 2019 года.