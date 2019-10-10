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Издана книга стихов ветерана войны Михаила Валышкова

Вышла в свет книга стихов ветерана Великой Отечественной войны, участника выборгской наступательной операции Михаила Валышкова. Издание представили публике в библиотеке Алвара Аалто. Михаил Иванович всю жизнь проработал учителем истории в Приморской школе. Многие ученики помнят его как замечательного педагога и скромного человека, который писал трогательные стихи. В память о свёкре его творческое наследие увековечила Светлана Валышкова...

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