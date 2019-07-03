Из фотографий фронтовиков в Выборге создадут единое панно

Огромное панно из фотографий участников Великой Отечественной войн создадут в Выборге ко дню празднования 75-й годовщины Победы. Для сбора фотографий на сайте районной администрации открыт специальный раздел «Бессмертный полк».

Аналогичное фотопанно уже создали в Гатчине. На нем изображения фронтовиков художники расположили так, чтобы из небольших карточек получилось одно большое фото военных лет. А поскольку в Выборге колонна "Бессмертного полка" ежегодно растет, и в 2019 году, например, с фотографиями своих воевавших отцов и дедов в ней прошли более 22 тысяч человек, глава администрации района предложил создать такое панно и в Выборге. По задумке Геннадия Орлова мозаика объединит истории и судьбы наших земляков, защищавших Родину, и станет еще одним способом сохранить память об их подвиге.

Что в итоге будет изображено на мозаике и где панно "Бессмертный полк" установят, еще предстоит детально обсудить. Но уже известно, что несколько предприятий Выборгского района готовы профинансировать проект.

Сейчас объявлен сбор фотографий фронтовиков. Каждый житель Выборгского района может самостоятельно разместить на сайте местной администрации фото своих родственников или однополчан. Для этого в разделе "Бессмертный полк" необходимо загрузить отсканированную карточку и заполнить информационные поля.

К обязательным для заполнения относятся поля "Фамилия", "Имя" фронтовика. И, конечно, фотография. Также необходимо поставить отметку, дающую ваше согласие на обработку персональных данных. Кроме этого можете сообщить отчество вашего родственника, его воинское звание, дату и место рождения, а также дату смерти. Предусмотрены также поля с датой и местом призыва в армию, местом службы, для сведений о наградах и для истории героя.

В случае затруднений с заполнением сайта, это помогут сделать специалисты газетно-журнального зала библиотеки Аалто (пн-пт с 9:00 до 19:00, сб с 12:00 до 19:00, тел.: 8 (81378) 2-13-42) и библиотеки на ул. Рубежной, д. 18 (вт-сб с 11:00 до 18:00, тел.: 8 (81378) 2-03-50).

Телефон для справок по техническим вопросам при размещении информации: 8 (81378) 2-00-12 (Городской информационный центр, отдел информации).

