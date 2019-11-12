Выборгский пауэрлифтер Иван Солнцев стал чемпионом мира

Кубок за абсолютное первенство и 3 золотые медали привез Иван Солнцев с Чемпионата мира WPC по пауэрлифтингу. Выборжец оказался сильнейшим сразу в двух номинациях и стал шестикратным чемпионом в жиме штанги лежа.

В Чемпионате мира по пауэрлифтингу по версии WPC, который прошел в олимпийском центре Финляндии в Лахти, участвовали спортсмены из 53 стран. Конкуренция, говорит Иван, была жесткая. У выборжца оказались очень сильные соперники из Португалии, Финляндии, Ирана, Италии. И напряженная борьба завязалась с первого же дня соревнований.

Иван Солнцев, чемпион мира по пауэрлифтингу Моральная борьба за чемпионство началась еще даже до помоста. Начали присматриваться друг к другу, кто как разминается, кто какой вес закажет. Даже после 2 подхода, когда в принципе было понятно, что я "в медалях", конкуренция не ослабевала. Только в третьем подходе удалось окончательно утвердить свой результат.

Иван участвовал сразу в 2 номинациях. В жиме лежа без экипировки выборжец выжал 207 килограммов. Его ближайший соперник пожал на 4,5 кг меньше. Это обеспечило Ивану чемпионский титул в этой категории.

В однослойной экипировке в третьем подходе наш спортсмен одолел 270 килограммов. Это личный рекорд Ивана. Он обеспечил выборжцу звание чемпиона мира не только в своей возрастной и весовой категории, но в открытой категории и в абсолютном первенстве в экипировочном дивизионе.

Иван Солнцев, чемпион мира по пауэрлифтингу Это был главный старт сезона. Конечно, на соревнованиях всегда испытываешь сильное волнение. Каждый раз, как в первый. Но бояться не стыдно. Главное преодолеть свой страх, выйти и сделать то, что задумано. Это тяжелый труд, но интересно. Это адреналин, эмоции и счастливые моменты. Ради этого стоит пробовать, увлекаться, жить.

Кстати, на ближайшем Чемпионате мира по пауэрлифтингу по версиям WRPF, который пройдет через месяц в Москве, Иван собирается улучшить свои результаты и побить мировой рекорд. Сейчас в его возрастной и весовой категории рекорд 273 килограмма.