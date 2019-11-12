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Сегодня, 18:33

Выборгский пауэрлифтер Иван Солнцев стал чемпионом мира

Кубок за абсолютное первенство и 3 золотые медали привез Иван Солнцев с Чемпионата мира WPC по пауэрлифтингу. Выборжец оказался сильнейшим сразу в двух номинациях и стал шестикратным чемпионом в жиме штанги лежа.

В Чемпионате мира по пауэрлифтингу по версии WPC, который прошел в олимпийском центре Финляндии в Лахти, участвовали спортсмены из 53 стран. Конкуренция, говорит Иван, была жесткая. У выборжца оказались очень сильные соперники из Португалии, Финляндии, Ирана, Италии. И напряженная борьба завязалась с первого же дня соревнований. 

Выборгский пауэрлифтер Иван Солнцев победил на Чемпионате мира WPC

Иван Солнцев, чемпион мира по пауэрлифтингу

Моральная борьба за чемпионство началась еще даже до помоста. Начали присматриваться друг к другу, кто как разминается, кто какой вес закажет. Даже после 2 подхода, когда в принципе было понятно, что я "в медалях", конкуренция не ослабевала. Только в третьем подходе удалось окончательно утвердить свой результат. 

Иван участвовал сразу в 2 номинациях. В жиме лежа без экипировки выборжец выжал 207 килограммов. Его ближайший соперник пожал на 4,5 кг меньше. Это обеспечило Ивану чемпионский титул в этой категории.

Выборгский пауэрлифтер Иван Солнцев победил на Чемпионате мира WPC

В  однослойной экипировке в третьем подходе наш спортсмен одолел 270 килограммов. Это личный рекорд Ивана. Он обеспечил выборжцу звание чемпиона мира не только в своей возрастной и весовой категории, но в открытой категории и в абсолютном первенстве в экипировочном дивизионе. 

Выборгский пауэрлифтер Иван Солнцев победил на Чемпионате мира WPC

Иван Солнцев, чемпион мира по пауэрлифтингу

Это был главный старт сезона. Конечно, на соревнованиях всегда испытываешь сильное волнение. Каждый раз, как в первый. Но бояться не стыдно. Главное преодолеть свой страх, выйти и сделать то, что задумано. Это тяжелый труд, но интересно. Это адреналин, эмоции и счастливые моменты. Ради этого стоит пробовать, увлекаться, жить.

Кстати, на ближайшем Чемпионате мира по пауэрлифтингу по версиям WRPF, который пройдет через месяц в Москве, Иван собирается улучшить свои результаты и побить мировой рекорд. Сейчас в его возрастной и весовой категории рекорд 273 килограмма. 

Выборгский пауэрлифтер Иван Солнцев победил на Чемпионате мира WPC

Иван Солнцев, чемпион мира по пауэрлифтингу

Хочу пожать 275 килограммов. Чувствую, что готов к этому результату. И люди, которые помогают мне, тренируются со мной, верят в меня. Значит, я могу. 
 

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