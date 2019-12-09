• Местные бизнесмены встретились с членами инвестиционной команды Ленинградской области - 0:03:22
• Декаду инвалидов в Выборге завершила традиционная неформальная встреча - 0:07:56
• Выборгский детский сад №31 отметил пятидесятилетний юбилей - 0:10:58
• Школьники сыграли в "Форт Боярд по-выборгски" - 0:16:28
• Выборгские ремесленники представят свою продукцию на ярмарке "Новогодняя карусель" - 0:22:50
Итоговая программа «Город» от 6 декабря 2019 года
• Местные бизнесмены встретились с членами инвестиционной команды Ленинградской области - 0:03:22
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