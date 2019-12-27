Итоговая программа «Город» от 27 декабря 2019 года

• Чем запомнится Выборгу уходящий год - подытожил глава администрации Геннадий Орлов - 0:00:26

• Проезд в автобусе подорожает с Нового года - 0:05:39

• После ремонта открылся выборгский многофункциональный центр на Вокзальной,13 - 0:07:20

• Золотую свадьбу отметили в преддверии Нового года супруги Агарковы - 0:08:26

• 2019 год прошёл под эгидой театра - 0:10:52

• Таможня готовится к росту турпотока - 0:15:39

• Как встретить Новый год, чтобы сохранить здоровье: советы нарколога - 0:17:58

• Волонтеры спасли кошек, хозяйка которых лежит в больнице - 0:21:04

• Город продолжают украшать к праздникам - 0:26:04