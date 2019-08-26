• Финскую визу с 1 сентября россияне будут оформлять по новым правилам - 0:03:07
• Выборгский район может присоединиться к туристическому проекту "Виа Ганзеатика Плюс" - 0:07:12
• Северный поселок: страшного удалось избежать - 0:08:53
• Почти 40 школ в Выборгском районе 1 сентября распахнут свои двери для учеников - 0:10:04
• Существующие меры социальной поддержки обсудили в Выборге - 0:11:40
Итоговая программа «Город» от 23 августа 2019 года
• Финскую визу с 1 сентября россияне будут оформлять по новым правилам - 0:03:07
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