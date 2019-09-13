• Жители Выборгского района приняли участие в Едином дне голосования - 0:00:25
• В день выборов работали более 40 участковых избирательных комиссий - 0:03:49
• Выборжцы избрали 155 депутатов по 46 округам - 0:05:58
• Выделено финансирование на реставрацию квартала Сета Солберга - 0:07:15
• Туристы могут получить паспорт для путешествия по "Серебряному ожерелью России" - 0:08:56
• Выборг затянуло в кукловорот - 0:09:30
• Областная спартакиада ГТО стартовала в Выборге - 0:12:16
• Фестиваль водного туризма прошёл на "ура" - 0:13:15
• Школьники Выборга и Выборгского района встретились на слёте "Юный патриот" - 0:18:10
Итоговая программа «Город» от 13 сентября 2019 года
• Жители Выборгского района приняли участие в Едином дне голосования - 0:00:25
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