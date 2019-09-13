Итоговая программа «Город» от 13 сентября 2019 года

• Жители Выборгского района приняли участие в Едином дне голосования - 0:00:25

• В день выборов работали более 40 участковых избирательных комиссий - 0:03:49

• Выборжцы избрали 155 депутатов по 46 округам - 0:05:58

• Выделено финансирование на реставрацию квартала Сета Солберга - 0:07:15

• Туристы могут получить паспорт для путешествия по "Серебряному ожерелью России" - 0:08:56

• Выборг затянуло в кукловорот - 0:09:30

• Областная спартакиада ГТО стартовала в Выборге - 0:12:16

• Фестиваль водного туризма прошёл на "ура" - 0:13:15

• Школьники Выборга и Выборгского района встретились на слёте "Юный патриот" - 0:18:10