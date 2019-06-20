Итоговая программа «Город» от 10 января 2020 года

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• Расписание пригородных автобусов обсудили на совещании в районной администрации - 0:01:41

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• Начал действовать запрет на продажу снюса несовершеннолетним - 0:05:25

• В этом году будут проиндексированы практически все меры соцподдержки - 0:09:34

• В областном архиве в Выборге открылась выставка, посвящённая театрам - 0:12:26

• 2019 год в библиотеке Аалто был насыщен интересными событиями - 0:13:53

• В центре "Эрмитаж-Выборг" подвели итоги традиционного творческого конкурса - 0:15:56

