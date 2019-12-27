Историю рождения Христа представили первоклассники выборгской Гимназии

«Легенду о рождественской ели» в исполнении самых младших гимназистов здесь ставят уже в 25-й раз. Это, конечно же, рождественская история о младенце Иисусе, где много музыки и песен. А перед Новым годом ее показывают просто потому, что в Рождество школьники на каникулах.

Бессменный режиссер-постановщик спектакля отмечает, что дети с большим воодушевлением пели и играли свои роли. Постарались и родители. Ведь костюмы – это их рук дело. Благодаря совместным стараниям спектакль получился ярким и трогательным.

Алла Васильева, режиссер-постановщик спектакля После этой сказки детки очень меняются: становятся более организованными, а главное, более деликатными и уважительными друг с другом. Участие в постановке такого спектакля очень полезно для формирования детской личности и школьного коллектива.

В завершении праздника директор Гимназии Марина Петрова поздравила всех с Новым годом и пожелала маленьким гимназистам хорошенько отдохнуть на каникулах и набраться сил для успешной учебы.